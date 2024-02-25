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Польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП

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Польские фермеры вновь заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной.
Польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Польские фермеры продолжают блокировать движение на шести направлениях», — цитирует его ТАСС. 

Как он сообщил, всего около 2400 грузовиков скопилось перед шестью КПП на въезд на Украину из Польши.

Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что неустановленные лица снова высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

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