Польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП

Польские фермеры вновь заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Польские фермеры продолжают блокировать движение на шести направлениях», — цитирует его ТАСС.

Как он сообщил, всего около 2400 грузовиков скопилось перед шестью КПП на въезд на Украину из Польши.

Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что неустановленные лица снова высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск в Польше.