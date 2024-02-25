Польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП
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Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Польские фермеры продолжают блокировать движение на шести направлениях», — цитирует его ТАСС.
Как он сообщил, всего около 2400 грузовиков скопилось перед шестью КПП на въезд на Украину из Польши.
Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что неустановленные лица снова высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск в Польше.