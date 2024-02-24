На ж/д станции в Польше снова рассыпали украинскую сельхозпродукцию
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В Telegram-канале ведомства привели заявление главы министерства Александра Кубракова. Он назвал произошедшее «системным уничтожением украинской агропродукции».
«Те, кто совершил эти преступления, точно не заинтересованы в мире на Украине. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию», — добавил Кубраков.
20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.
23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.