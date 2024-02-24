На ж/д станции в Польше снова рассыпали украинскую сельхозпродукцию

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что неустановленные лица снова высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

AFP

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В Telegram-канале ведомства привели заявление главы министерства Александра Кубракова. Он назвал произошедшее «системным уничтожением украинской агропродукции». «Те, кто совершил эти преступления, точно не заинтересованы в мире на Украине. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию», — добавил Кубраков. 20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной. 23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.