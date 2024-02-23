Министр Кубраков: неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше
- AFP
- © Damien SIMONART
По его словам, они высыпали содержимое из вагонов. Кубраков рассказал, что всё произошло на железнодорожной станции Дорохуск.
«Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию», — написал министр в соцсети Х (Twitter).
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.