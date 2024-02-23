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Министр Кубраков: неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неустановленные личности снова вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции в Польше.
Министр Кубраков: неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше
  • AFP
  • © Damien SIMONART

По его словам, они высыпали содержимое из вагонов. Кубраков рассказал, что всё произошло на железнодорожной станции Дорохуск.

«Были вскрыты три зерновоза с рапсом. Это транзитный груз, направляющийся в Германию», — написал министр в соцсети Х (Twitter).

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

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