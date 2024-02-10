«Терпение подошло к концу»: почему польские фермеры возобновили протесты против импорта украинской продукции

Польские фермеры начали общенациональную забастовку против ввоза украинской сельхозпродукции. Акция, которая продлится до 10 марта, предполагает перекрытие автомагистралей и КПП на границе с Украиной. Аграрии недовольны пассивной позицией властей по поводу недавнего предложения Еврокомиссии освободить украинские товары от таможенных пошлин ещё на один год. При этом Минсельхоз Польши неоднократно сообщал, что намерен добиваться ограничений на ввоз агротоваров с Украины. По мнению экспертов, Польша, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, не намерена поддерживать Украину, жертвуя своими экономическими интересами.

В Польше началась общенациональная стачка фермеров против импорта украинской сельхозпродукции, которая продлится до 10 марта. Организатором протеста является профсоюз «Солидарность».

Согласно карте, опубликованной на его сайте, по всей республике проходят десятки акций, большая часть которых сконцентрирована на востоке и в центре Польши. В планах забастовщиков — заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах, а также перекрыть КПП на границе с Украиной.

Эти намерения обеспокоили киевский режим. По данным Госпогранслужбы Украины, 9 февраля польские аграрии организовали блокаду КПП «Медыка — Шегини», «Дорогуск — Ягодин», «Хребене — Рава-Русская». А с 12 февраля фермеры установят блокпост на погранпереходе «Зосин — Устилуг».

«Чрезмерный импорт»

Как поясняют в «Солидарности», аграрии опасаются, что польские власти будут выполнять все решения Еврокомиссии (ЕК) относительно ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Напомним, 31 января Еврокомиссия предложила ещё на один год освободить украинские товары от таможенных пошлин вопреки позиции стран Центральной Европы, включая Польшу. Рекомендацию должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Действие текущей меры заканчивается 5 июня. «Солидарность» выступает категорически против продления льгот для украинских сельхозпроизводителей.

Карта протестов польских фермеров

© польский профсоюз «Солидарность»

«Наше терпение подошло к концу. Позиция Брюсселя, обозначенная в последний день января 2024 года, неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Более того, пассивность властей Польши и их заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственных товаров, не оставляют нам иного выбора, кроме как объявить о всеобщей забастовке», — подчеркнули в «Солидарности».

Как утверждают в профсоюзе, фермерские хозяйства являются основой продовольственной безопасности Польши и потому нуждаются в защите от возможного краха и банкротства.

«Польское правительство должно иметь чёткий план для сельскохозяйственной продукции, рентабельности продукции, восстановления польской переработки и польской торговли. Мы будем бороться за это до конца», — заявили в «Солидарности».

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Напомним, что польские аграрии не первый раз организуют протесты против импорта украинской сельхозпродукции. Предыдущая акция прошла 24 января. Её участники потребовали, чтобы Киев не отправлял своё зерно в Европу, а экспортировал его в страны Азии и Африки.

Отметим, что польские власти также недовольны политикой Брюсселя и в целом разделяют опасения местных аграриев. В Минсельхозе республики публично признают, что «чрезмерный импорт» в Евросоюз украинской агропродукции подрывает конкурентоспособность польского сельского хозяйства.

В ведомстве полагают, что большие объёмы ввозимой в страны ЕС украинской продукции вытесняют польские товары с европейского рынка. Наряду с этим руководство Минсельхоза видит угрозу в транзите агропродукции Киева. В министерстве опасаются, что она в итоге попадёт в Польшу.

«У меня уже есть первые выводы: очень много товаров, которые въезжают в Польшу и якобы едут в Литву, Латвию или Эстонию. Есть очень высокая вероятность того, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправляются в Литву, а затем возвращаются в Польшу. Здесь чётко видно, сколько этих продуктов. Для меня это также первые выводы о том, каким образом проверять автомобили, которые могут поехать туда и вернуться. Нужно полностью исключить такие подозрения», — сказал замминистра Минсельхоза Михал Колодзейчак.

По его словам, польский потребитель получает низкокачественную продукцию. В пример он привёл замороженную малину, в которой была обнаружена плесень. При этом низкая стоимость этого товара делает невыгодным его производство польскими аграриями. В связи с этим Минсельхоз считает целесообразным ввести эмбарго на поставку украинской замороженной малины.

Митинг польских аграриев

AP

© Czarek Sokolowski

Также ведомство собирается добиваться установления пошлины на украинское растительное масло и НДС на него в размере как минимум 8%. 9 февраля в эфире радиостанции RMF FM Колодзейчак сообщил, что Варшава вступила в переговоры с Киевом с целью выработки двусторонних соглашений, в которых будут прописаны ограничения на ввоз товаров с Украины.

Замглавы польского Минсельхоза признался, что, будь его воля, он бы как можно скорее ввёл ограничения на ввоз сахара, замороженной малины и яблочного концентрата.

«Не готовы поддерживать за свой счёт»

В беседе с RT кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак напомнил, что ситуация с ввозом украинской сельхозпродукции обострилась ещё в прошлом году после отказа Еврокомиссии продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Кроме того, в ноябре ЕК освободила от квот украинских дальнобойщиков, предоставив им возможность беспрепятственно въезжать в ЕС и перемещаться по всем странам сообщества. Такая политика снизила конкурентоспособность восточноевропейских водителей и спровоцировала акции протеста.

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Так, польские активисты устроили блокаду некоторых КПП на границе с Украиной. В Киеве раскритиковали действия протестующих. В частности, украинский вице-премьер Ирина Верещук упрекнула поляков в том, что страна очень уязвима и считает каждую гривну.

В середине января польские власти смогли договориться с митингующими дальнобойщиками о том, что до 1 марта они откажутся от блокировки трёх КПП на границе с Украиной.

По мнению Дудчака, дальнобойщиков и аграриев объединяет недовольство патронажными мерами Еврокомиссии по отношению к Киеву. Отменой квот для украинских перевозчиков и пошлин на сельхозпродукцию Брюссель рассчитывает поддержать экономику республики.

«Подобными мерами ЕК намеревается поддержать немногочисленные статьи дохода украинского бюджета. Однако подобный подход крайне негативно воспринимается странами Восточной Европы, в том числе Польшей. Патронаж Брюсселя приводит к тому, что на рынке ЕС в больших количествах оседает дешёвая, причём действительно не всегда качественная продукция украинского аграрного сектора и пищевой промышленности», — сказал Дудчак.

По его словам, Еврокомиссия позволяет крупным агрохолдингам Украины «фактически душить» польских фермеров, так как их товары значительно дешевле. Аналитик отметил, что Киев зачастую поставляет сырьё, которое даже не отвечает нормам законодательства ЕС.

Акция протеста польских дальнобойщиков

AP

© Karl Ritter

«Украине создали специальные льготные условия, которые уже бьют по польским и другим европейским аграриям и дальнобойщикам. С их точки зрения, это умышленный демпинг. При этом польские власти, как бы они ни сочувствовали своим фермерам и дальнобойщикам, не могут регулировать правила пересечения таможенной границы ЕС. Это компетенция наднациональных структур. Чтобы противостоять такой политике, ничего не остаётся, кроме как блокировать КПП на границе с Украиной», — пояснил Дудчак.

С его точки зрения, польские власти и местный бизнес раздражает безучастность Брюсселя в данном случае. Наряду с этим Варшава неоднократно давала понять, что не собирается жертвовать своими интересами в угоду поддержке Киева, напомнил специалист.

Аналогичного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. В комментарии RT он отметил, что Варшава пытается разрешить с Брюсселем противоречия по Украине через премьер-министра Дональда Туска, который «имеет хорошие связи с евробюрократией», однако этот подход пока себя не оправдал.

«Дональда Туска, который занимал пост председателя Европейского совета с 2014 по 2019 годы, даже назначили главой правительства Польши (в декабре прошлого года. — RT). Тем не менее его связи в Брюсселе не принесли результатов. ЕС продолжает генерировать различные идеи поддержки Киева, причём фактически на деньги аграриев и логистических компаний Польши», — говорит эксперт.

Политика Брюсселя лишь обостряет накопившиеся противоречия между Киевом и Варшавой, считает Неменский. По этой причине польские власти регулярно поднимают болезненную для Украины тему преступлений бандеровских банд в годы Великой Отечественной войны.

«В сущности, поляки солидарны с Украиной в нынешней геополитической ситуации. Но лишь потому, что видят в Москве большего врага, чем в Киеве. Однако протестами, предупреждающими заявлениями официальных лиц и напоминанием об исторических обидах Польша демонстрирует, что не готова поддерживать Украину за свой счёт», — резюмировал Неменский.