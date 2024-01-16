В Польше перевозчики прекращают блокаду границы с Украиной до 1 марта

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что польские власти достигли соглашения с перевозчиками о прекращении блокады на трёх пограничных переходах с Украиной до 1 марта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трёх переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск», — заявил министр.

Он уточнил, что блокада остановлена до 1 марта и теперь власти и протестующие приступят к переговорам, итогом которых станет реализации того, о чём было достигнуто соглашение.

Климчак добавил, что договор состоит из семи пунктов, в число которых вошли декларация о диалоге с ЕК о смягчении положений соглашения о либерализации торговли с Украиной и получение финансовой поддержки пострадавшими перевозчиками.

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