В Польше фермеры анонсировали перекрытие дорог в знак протеста 24 января

В Польше фермеры анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста. Они выступают против импорта зерна с Украины и политики Евросоюза.

Акция запланирована днём 24 января. Фермеры обещают вывести на дороги тысячи тракторов.

Отмечается, что также возможна новая блокада границы с Украиной.

«Украинское зерно должно идти туда, где ему место — на азиатский или африканский рынок, а не в Европу», — цитирует организаторов акции издание «СТРАНА.ua».

Ранее министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что польские власти достигли соглашения с перевозчиками о прекращении блокады на трёх пограничных переходах с Украиной до 1 марта.