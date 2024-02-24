Протестующие французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже

В Париже протестующие французские фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

С самого утра фермеры толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка. В итоге некоторым из них удалось прорваться внутрь.

Между охранниками выставки и фермерами начались стычки.

Макрон в этот момент находился на втором этаже центра. Как утверждается, он выразил готовность пообщаться с протестующими.

Ранее десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.