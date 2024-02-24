Протестующие французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже
- AFP
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Об этом информирует телеканал BFMTV.
С самого утра фермеры толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка. В итоге некоторым из них удалось прорваться внутрь.
Между охранниками выставки и фермерами начались стычки.
Макрон в этот момент находился на втором этаже центра. Как утверждается, он выразил готовность пообщаться с протестующими.
Ранее десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.