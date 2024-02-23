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На протест в Париже перед сельхозвыставкой выехали десятки тракторов

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Десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.
На протест в Париже перед сельхозвыставкой выехали десятки тракторов
  • AFP
  • © MIGUEL MEDINA

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, около 50 тракторов движутся колонной по улицам города, они сигналят, а прохожие приветственно им машут. На ковшах тракторов нанесены различные лозунги, например: «Смерть на пастбищах», «Макрон, ты сеешь хаос!» и так далее.

Сообщается, что тракторы остановились на мосту, откуда открывается вид на Эйфелеву башню. Она уже пятый день закрыта в связи с забастовкой сотрудников.

Ранее в Чехии фермеры задействовали три тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.

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