На протест в Париже перед сельхозвыставкой выехали десятки тракторов

Десятки тракторов в Париже выехали на улицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, около 50 тракторов движутся колонной по улицам города, они сигналят, а прохожие приветственно им машут. На ковшах тракторов нанесены различные лозунги, например: «Смерть на пастбищах», «Макрон, ты сеешь хаос!» и так далее.

Сообщается, что тракторы остановились на мосту, откуда открывается вид на Эйфелеву башню. Она уже пятый день закрыта в связи с забастовкой сотрудников.

Ранее в Чехии фермеры задействовали три тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.