В Чехии фермеры задействовали 3 тысячи тракторов в ходе акций протеста

В Чехии фермеры задействовали 3 тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов акции.

Отмечается, что протест чешских фермеров носил символический характер.

Ранее в Словакии фермеры вышли на акцию протеста против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.