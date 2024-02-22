В Чехии фермеры задействовали 3 тысячи тракторов в ходе акций протеста
В Чехии фермеры задействовали 3 тыс. тракторов в ходе акций протеста против аграрной политики Евросоюза.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов акции.
Отмечается, что протест чешских фермеров носил символический характер.
Ранее в Словакии фермеры вышли на акцию протеста против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.
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