«Компромисс пока не просматривается»: как на Украине пытаются повлиять на Польшу для снятия зерновой блокады на границе

Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей в знак протеста против её блокады местными фермерами, сообщают СМИ. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил предложение Владимира Зеленского встретиться на границе двух стран до 24 февраля, чтобы разрешить проблему с бастующими аграриями. По его словам, Польша обсудит с Украиной сложившуюся ситуацию, но через месяц — 28 марта. Как подчеркнул премьер, при урегулировании проблемы должны быть учтены интересы польских аграриев. По мнению политологов, у Киева нет рычагов давления на Варшаву, которая защищает своих сельхозпроизводителей, потому что их благосостоянию угрожает беспошлинный импорт дешёвого украинского зерна.

Украинцы в знак протеста против блокады со стороны польских фермеров свозят к границе двух стран сгоревшую сельскохозяйственную технику, сообщило издание «Апостроф» со ссылкой на соцсети. Журналисты опубликовали видео украинского водителя Александра Климова, на котором можно увидеть, как тралы везут сгоревшие грузовики и тракторы. По словам водителя, эта техника привезена к КПП «Долгобичув — Угринов» на польской границе из зоны боевых действий.

«Фермеры сгрузили комбайны, грузовики, тракторы. Вся эта техника сгорела на тех землях, где сгорело украинское зерно», — приводит издание слова Климова, который выразил возмущение действиями польских фермеров.

Однако попытка эмоционального воздействия на польскую сторону возымела обратный эффект. После публикации в соцсетях кадров с доставкой на границу сгоревшей техники польский политик Рафал Меклер на своей странице в X обвинил Украину в том, что она устроила «представление» в попытке оказать давление на Варшаву.

«Украинцы привозят в район КПП «Долгобичув — Угринов» разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу», — приводит его слова РИА Новости.

Польский политик подчеркнул, что именно из-за украинцев положение польских аграриев заметно ухудшилось.

«Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление», — констатировал Меклер.

Зерновой конфликт

Напомним, очередная протестная акция польских фермеров началась 9 февраля и, по замыслу организаторов протеста — профсоюза «Солидарность», — продлится до 10 марта. Польские аграрии выступают категорически против продления льгот для украинских сельхозпроизводителей, что намеревается сделать Еврокомиссия, вопреки позиции ряда стран Центральной Европы, включая Польшу.

Профсоюз пообещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами, а также перекрыть дороги в некоторых регионах. Протестующие аграрии требуют отменить решение Еврокомиссии, так как оно делает их продукцию и услуги неконкурентоспособными в сравнении с украинскими.

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После того как 20 февраля протестующие польские фермеры высыпали из вагонов около 4 т украинского зерна на железнодорожные пути в районе пропускного пункта «Медика — Шегини», министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков обвинил поляков в политической провокации. По его словам, украинцы собирают это зерно «в бронежилетах, под ракетными атаками и несмотря на минную опасность», а действия протестующих играют на руку только России.

На следующий день ситуацию с блокировкой украинского зерна прокомментировал Владимир Зеленский. По его словам, во время селекторного совещания он обсудил с украинскими чиновниками проблему, сложившуюся на польско-украинской границе, и пообещал предпринять «следующие шаги». В чём они будут заключаться, Зеленский не уточнил, но заявил, что «благодарен чёткой позиции Европейской комиссии», сообщает «Апостроф».

Кроме того, глава киевского режима призвал руководство Польши проявить солидарность с украинцами и предложил премьер-министру Дональду Туску и президенту Анджею Дуде провести переговоры по ситуации на границе до 24 февраля.

«И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни у нас есть шанс это сделать», — заявил Зеленский.

Кроме того, с предложением о встрече он обратился и к Еврокомиссии в надежде, что её представитель также примет участие в обсуждении зернового вопроса.

Однако в Варшаве на фамильярное обращение Зеленского и призыв встретиться на границе отреагировали отказом. Как сообщает польское новостное агентство Polska Agencja Prasowa, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава проведёт переговоры с украинской стороной, но гораздо позднее — 28 марта. В настоящий же момент его правительство ищет реальные способы разрешения проблемы. Кроме того, Туск добавил, что будет искать выгодные для польских фермеров решения и пообещал защитить аграриев от последствий либерализации торговли с Украиной.

Базовая позиция

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT обратил внимание на тот факт, что вопрос дальнейшего выживания польского сельхозсектора является настолько важным, что внёс разлад в русофобский союз Польши и Украины, сложившийся после начала спецоперации.

«Несмотря на то что в политическом пространстве между Польшей и Украиной было единодушие в антироссийской позиции, ущерб, который наносят поставки украинской агропродукции сельскому хозяйству Польши гораздо важнее. И это важный момент для Туска как премьера, не так давно пришедшего к власти: он не может не прислушаться к фермерам, которые выдвигают достаточно внятные и обоснованные претензии», — сказал эксперт.

В свою очередь, Украина должна держаться за всех союзников, чтобы получать от них оружие и помощь. «Киев находится не в том положении, чтобы предъявлять Польше и другим странам Центральной Европы — Венгрии и Словакии, которые также запретили импорт зерна, какие-либо ультиматумы», — пояснил Асафов.

«Поэтому польские фермеры чувствуют свою правоту и будут продолжать протестовать до принятия конкретного решения по отмене беспошлинных правил ввоза украинских сельхозтоваров. Но вряд ли такое решение будет принято в ближайшее время», — полагает собеседник RT.

При этом представители Киева «не могут понять», почему польские аграрии не хотят в убыток себе пропускать в страну украинское зерно, добавил он.

«У Киева эта позиция базовая. Там считают, что Украина охраняет Европу от «нападения» России, поэтому ей требуются особые преференции, пусть и в ущерб экономике той же Польши. Здесь ничего нового. Другой вопрос, что остальные страны так не считают», — отметил Александр Асафов.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко в разговоре с RT отметил, что своими акциями Украина ещё больше настраивает польских граждан против себя.

«Польско-украинские отношения зашли в тупик, так как поставки дешёвого украинского зерна прямо угрожают благосостоянию польских аграриев, что вызывает огромное раздражение в обществе. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки — они собираются перекрыть вообще всю границу. На этом фоне украинцы пытаются решить вопрос с помощью повреждённой сельской техники — это детский сад. Они могут притащить туда всё что угодно, но это никак не повлияет на ситуацию», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, «самомнение украинцев зашкаливает» и они не в состоянии воспринимать ситуацию объективно.

«Они считают, что весь мир им должен просто потому, что они есть. И эта точка зрения применяется вообще ко всему происходящему. Поляков, у которых такое же высокое самомнение, это совершенно не устраивает. Они не собираются делиться местом в ЕС, которое они выторговали, с кем бы то ни было, тем более с украинцами, которых они всегда считали людьми второго сорта. Так что ситуация всё более заходит в тупик, и выход из неё пока неочевиден», — полагает эксперт.

Власти Польши отодвинули встречу с украинской стороной на месяц, так как пока сами не знают, как выйти из положения, не обозлив ещё сильнее протестующих, добавил Бондаренко.

«Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будут ли польские фермеры радикализировать свою позицию и требовать что-то ещё, помимо отмены льгот на украинскую сельхозпродукцию. Но так или иначе власти Польши будут вынуждены давить на Еврокомиссию и Украину, поскольку просто пойти на поводу у Киева в ущерб своим гражданам они не могут. Компромисс между сторонами пока не просматривается», — заключил эксперт.