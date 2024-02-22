Премьер Польши пообещал национальные меры защиты для польских фермеров

Премьер Польши Дональд Туск пообещал организовать национальные меры защиты для польских фермеров.

Он отметил, что власти поддерживают Украину в конфликте, но стране необходимо также защищать свой рынок и производителей.

«Как защитить польских фермеров и польский сельскохозяйственный рынок? Ситуация непростая... Будем искать способы защиты польских фермеров как национальными методами, применяя национальные меры, так и при помощи дальнейших переговоров с Украиной», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе.

Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина в скором времени намерена предпринять конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП) протестующими польскими фермерами.