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Зеленский — о блокаде границы фермерами из Польши: определены шаги Киева

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Владимир Зеленский сообщил, что Украина в скором времени намерена предпринять конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП) протестующими польскими фермерами.
Зеленский — о блокаде границы фермерами из Польши: определены шаги Киева
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

Зеленский рассказал, что в ходе совещания обсудил с украинскими чиновниками в том числе проблему блокировки украинско-польской границы.

«Подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — написал он.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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