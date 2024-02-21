Зеленский — о блокаде границы фермерами из Польши: определены шаги Киева
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
Зеленский рассказал, что в ходе совещания обсудил с украинскими чиновниками в том числе проблему блокировки украинско-польской границы.
«Подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — написал он.
Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.
Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.