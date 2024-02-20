Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей

Украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

Об этом сообщает портал «СТРАНА.ua» в своём Telegram.

«Украинские перевозчики уже начали свой протест на КПП «Рава-Руська — Гребенне» и «Шегени — Медыка». «Краковец — Корчева» они также собирались блокировать», — говорится в заявлении.

Уточняется, что блокировать КПП они намерены до 15 марта или до полной разблокировки украинской границы поляками.

Ранее появилась информация, что польские фермеры намерены 20 февраля полностью заблокировать границу с Украиной.