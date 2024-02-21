Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе
- AP
Как пишет ТАСС, об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог», — сказал он в видеообращении.
Он отметил, что готов приехать на границу вместе с правительством. Также он призвал Еврокомиссию принять участие в этой встрече.
Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.
Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.