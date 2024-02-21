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Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе

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Киевские власти предложили польской стороне провести переговоры на границе на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировками КПП.
Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе
  • AP

Как пишет ТАСС, об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог», — сказал он в видеообращении.

Он отметил, что готов приехать на границу вместе с правительством. Также он призвал Еврокомиссию принять участие в этой встрече.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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