Киев предложил Варшаве провести переговоры по ситуации на границе

Киевские власти предложили польской стороне провести переговоры на границе на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировками КПП.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог», — сказал он в видеообращении.

Он отметил, что готов приехать на границу вместе с правительством. Также он призвал Еврокомиссию принять участие в этой встрече.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.