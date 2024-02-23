Недовольные агрополитикой ЕС фермеры проведут манифестацию в Брюсселе 26 февраля

Манифестация агрономов пройдёт 26 февраля в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на фермерские организации.

AFP

© ERIC LALMAND / Belga

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что проведение демонстрации в столице Бельгии станет ответом на встречу глав министерств сельского хозяйства Европейского союза. Полиция Бельгии ожидает, что манифестация может спровоцировать серьёзные нарушения дорожного движения. Ранее сообщалось об акции протеста перед открытием Салона сельского хозяйства в Париже, где на улицы выехали десятки тракторов.