Медведев назвал «недержанием речи» высказывания Макрона о войсках на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «недержанием речи» высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Украине. По словам российского чиновника, «недержание речи» у французского политика стало «затяжной и болезненной проблемой».

Как отметил Медведев, у действующего президента Франции «приключилось сразу две проблемы».

«Сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — написал зампред Совбеза в Telegram.

Медведев напомнил о словах Макрона, что Европе «для безопасности» нужно поражение России, а потому «нужно отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО».

«Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…» — написал зампред Совета безопасности.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

В Кремле после этого предупредили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.