RT в Telegram
Подпишись

Медведев назвал «недержанием речи» высказывания Макрона о войсках на Украине

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «недержанием речи» высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Украине. По словам российского чиновника, «недержание речи» у французского политика стало «затяжной и болезненной проблемой».
Медведев назвал «недержанием речи» высказывания Макрона о войсках на Украине
  • РИА Новости

Как отметил Медведев, у действующего президента Франции «приключилось сразу две проблемы».

«Сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — написал зампред Совбеза в Telegram.

Медведев напомнил о словах Макрона, что Европе «для безопасности» нужно поражение России, а потому «нужно отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО».

«Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…» — написал зампред Совета безопасности.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

В Кремле после этого предупредили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить