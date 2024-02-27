Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО не принимали решение относительно возможности отправить своих военных на Украину.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину.