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Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО не принимали решение относительно возможности отправить своих военных на Украину.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину.

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