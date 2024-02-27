Песков: конфликт НАТО и России неизбежен при появлении войск Запада на Украине
«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски конфликта между НАТО и Россией в случае принятия такого решения.
Страны альянса должны задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран, подчеркнул Песков.
Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.
Французский президент Эммануэль Макрон при этом сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.