Песков: конфликт НАТО и России неизбежен при появлении войск Запада на Украине

В случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски конфликта между НАТО и Россией в случае принятия такого решения.

Страны альянса должны задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран, подчеркнул Песков.

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.