Путин: ввод войск Запада на Украину поставит мир на грань глобального конфликта

Отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Глава государства напомнил, что на Украине сейчас воюют наёмники по большей части из Польши, США и Грузии.

При этом, если у кого-то есть желание ввести на Украину регулярные войска, это может привести человечество к серьёзному планетарному конфликту, предупредил он.

«Это нужно США? Зачем? За тысячи километров от национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно», — добавил Владимир Путин.

Президент также рассказал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.