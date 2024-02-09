Путин: ввод войск Запада на Украину поставит мир на грань глобального конфликта
Глава государства напомнил, что на Украине сейчас воюют наёмники по большей части из Польши, США и Грузии.
При этом, если у кого-то есть желание ввести на Украину регулярные войска, это может привести человечество к серьёзному планетарному конфликту, предупредил он.
«Это нужно США? Зачем? За тысячи километров от национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно», — добавил Владимир Путин.
Президент также рассказал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.