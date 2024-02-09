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Путин: у России нет территориальных претензий к Польше, Латвии и кому-либо ещё

Путин: Россия способна ввести войска в Польшу только в ответ на нападение

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У России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Как отметил президент, Запад пытается запугать своё население мнимой российской угрозой.

Журналист попросил Путина рассказать, представляет ли он сценарий, при котором российские войска будут «направлены в Польшу».

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов в Польше, в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», — ответил президент России.

Он подтвердил, что у Российской Федерации нет территориальных притязаний на континенте.

«Это абсолютно исключено, не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну», — сказал Владимир Путин.

Глобальная война способна поставить на грань уничтожения всё человечество, добавил он.

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