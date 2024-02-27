Ле Пен: Макрон играет в военачальника, делая беспечные заявления об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается «играть в военачальника», делая заявления о возможной отправке войск на Украину, заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Не знаю, все ли осознают серьёзность такого заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, но с этой беспечностью он говорит о жизнях наших детей. На кону стоит мир или война в нашей стране», — написала она в X.

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон после этого заявил, что «война против России была бы безумием».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Франции сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями. Политик призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой.