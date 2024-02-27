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Сенатор Цеков призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями о России и Украине.
Сенатор Цеков призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

«Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией», — сказал Цеков РИА Новости.

Своими действиями Макрон «рискует перенести конфликт на территорию Франции», добавил сенатор.

«Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — добавил парламентарий.

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.

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