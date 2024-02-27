Сенатор Цеков призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой
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Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
«Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией», — сказал Цеков РИА Новости.
Своими действиями Макрон «рискует перенести конфликт на территорию Франции», добавил сенатор.
«Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — добавил парламентарий.
Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.