Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями о России и Украине.

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

«Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией», — сказал Цеков РИА Новости.

Своими действиями Макрон «рискует перенести конфликт на территорию Франции», добавил сенатор.

«Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — добавил парламентарий.

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.