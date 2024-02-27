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Жан-Люк Меланшон считает безумием идею отправки войск Запада на Украину

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Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что «война против России была бы безумием». Так он отреагировал на слова президента Эммануэля Макрона о том, что отправку войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Жан-Люк Меланшон считает безумием идею отправки войск Запада на Украину
  • AP

«Отправка войск на Украину сделает нас воюющей стороной. Война против России была бы безумием. Эта воинственная словесная эскалация со стороны ядерной державы против другой крупной ядерной державы уже является актом безответственности», — заявил Меланшон в X.

Политик призвал начать переговоры о мире на Украине с учётом взаимной безопасности.

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков после этого заявил, что президент Франции сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями. Политик призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой.

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