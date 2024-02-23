Декларации без ответственности: как страны Запада заключают с Украиной «соглашения о безопасности»

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Рима и Киева в области безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки. Он добавил, что документ не предусматривает никаких международно-правовых или финансовых обязательств по отношению к Украине, а только подтверждает поддержку суверенитета этой страны и её стремления к евроинтеграции. Эксперты отмечают, что подобные соглашения носят исключительно декларативный характер. Запад, с которым Киев намеревался подписать некий договор о безопасности с гарантиями, вместо этого заключил с украинской стороной ряд «деклараций о дружбе», не имеющих юридических последствий, констатируют аналитики.

Соглашение по безопасности, которое вскоре подпишут Италия и Украина, не будет иметь юридически обязывающего характера или содержать военно-политических гарантий, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — приводит его слова РИА Новости.

Выступая в итальянском парламенте на совместном заседании комиссии по иностранным делам обеих его палат, Таяни уточнил, что этот документ не потребует процедуры ратификации, но Рим «намерен обеспечить полное участие парламента».

Политик сообщил, что это соглашение подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, её пути к европейской интеграции, а также содержит осуждение «российской агрессии». Ранее итальянские СМИ информировали, что Рим и Киев завершают обсуждение договора о безопасности, о котором премьер-министр Джорджа Мелони может объявить 24 февраля на саммите лидеров G7.

«В очередной раз обманули»

Напомним, что киевский режим уже почти два года добивается от стран Запада предоставления Украине гарантий безопасности. В сентябре 2022-го офис Зеленского опубликовал проект так называемого Киевского договора по безопасности, который был составлен при участии бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

В нём содержался набор требований к странам — гарантам по обеспечению безопасности Украины, но при этом подчёркивалось, что такие гарантии не должны подменять собой членство Киева в НАТО и ЕС.

Стоит отметить, что с момента представления этого договора какого-либо значимого обсуждения документа на международном уровне более не велось.

Заседание лидеров G7

AP

Однако в июле 2023-го страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на полях саммита в Вильнюсе приняли декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине.

«Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договорённостями в области безопасности», — говорится в декларации.

В ней отмечается, что в случае потенциального будущего вооружённого нападения на Украину страны G7 будут проводить с Киевом консультации, а также окажут ему помощь в сфере безопасности в виде поставок вооружений.

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С начала 2024 года соглашения по безопасности в соответствии с этой декларацией с Украиной подписали Германия, Великобритания и Франция. 22 февраля аналогичное соглашение заключила с украинской стороной и Дания, не входящая в G7. Срок действия всех документов — десять лет.

Кроме того, Киев активно работает над тем, чтобы подписать договор о безопасности с США, причём до июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. Об этом 18 февраля сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В России ранее отмечали, что эти соглашения, по сути, фиксируют нынешний уровень отношений между Украиной и странами Запада, на деле не предоставляя каких-либо дополнительных гарантий. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя подписание такого соглашения между Украиной и Британией.

«Украинцам ловко вручили завёрнутый в красивую обёртку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставив это красивыми заверениями поддержки Украины, не носящими юридически обязывающего характера», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобный шаг направлен на то, чтобы не дать членам «Большой семёрки» и НАТО потерять интерес к происходящему на Украине, которую на Западе продолжают рассматривать в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России.

Кроме того, Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём, удерживая его на текущем евро-атлантическом и антироссийском конфронтационном курсе, добавила Захарова.

«Удивительно, что в нынешнее время вроде бы всеобщей цифровой грамотности и возможности доставать любую информацию за пару минут граждан Украины в очередной раз обманули. Пообещали многое, получили обязательства со стороны Киева и уехали», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что за гарантии безопасности, пусть и мнимые, «придётся платить». «Всё, что сейчас даётся киевскому режиму, — в кредит. Под обязательства компенсировать, вернуть и так далее. Так было всегда», — констатировала Захарова.

«Декларация о дружбе»

Украина и страны Европы называют эти документы «соглашениями», однако это декларации, которые ни к чему не обязывают западные государства, отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Это соглашение — некий декларативный текст, смысл которого сводится к формуле: «Ребята, давайте жить дружно». Договором он не является. Зачем тогда это нужно? В международной дипломатии есть система позиционирования определённых приоритетов, в рамках которой подписываются такие документы, задающие общий тон в отношениях, но ни к чему не обязывающие. Зеленский хотел подписать со странами G7 договор о безопасности с гарантиями, но получилась декларация о дружбе, не более того», — пояснил политолог.

При этом украинцы слабо понимают суть этих соглашений, которые так активно рекламирует администрация Зеленского, считает Межевич.

«Уверен, что если провести опрос на улицах Киева, девять из десяти человек скажут, что это блестящий договор, который гарантирует, что Италия скоро пришлёт на Украину войска, так же, как и Британия, Германия и Франция», — говорит аналитик.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц

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© Michael Kappeler

Документы, которые киевский режим подписывает со странами Запада, не обещают Украине ничего нового, а лишь фиксируют нынешнюю ситуацию, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Подписывая все эти соглашения, Запад, с одной стороны, демонстрирует, что он якобы по-прежнему глубоко включён в ситуацию, а с другой — что на самом деле не несёт никакой ответственности. Юридических последствий все эти документы не имеют», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, когда киевский режим в 2022 году запрашивал у Запада гарантии безопасности, очевидно, под этим понимался совсем другой уровень договорённостей.