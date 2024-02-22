Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на десять лет

Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на десять лет, об этом заявили датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен и премьер-министр страны Метте Фредериксен на совместной конференции.

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«Будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие десять лет», — приводит заявление TV 2 Nyheder. Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.