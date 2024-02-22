Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на десять лет
- Gettyimages.ru
«Будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие десять лет», — приводит заявление TV 2 Nyheder.
Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.