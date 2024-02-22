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МИД: соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий поддержки

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Итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.
МИД: соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий поддержки
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе выступления в парламенте.

«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим», — цитирует Таяни РИА Новости.

Он добавил, что текст соглашения не подразумевает никаких международно-правовых или финансовых обязательство в отношении Киева. Кроме того, из документа не вытекают автоматические гарантии политической и военной поддержки.

По словам Таяни, соглашение только подтверждает поддержку суверенитета Украины, а также пути страны к евроинтеграции.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.

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