МИД: соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий поддержки

Итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.

Об этом министр сказал в ходе выступления в парламенте.

«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим», — цитирует Таяни РИА Новости.

Он добавил, что текст соглашения не подразумевает никаких международно-правовых или финансовых обязательство в отношении Киева. Кроме того, из документа не вытекают автоматические гарантии политической и военной поддержки.

По словам Таяни, соглашение только подтверждает поддержку суверенитета Украины, а также пути страны к евроинтеграции.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.