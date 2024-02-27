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Лавров советует политикам Европы «употребить голову» на более безопасные мысли

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Европейским политикам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, следует «употреблять голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли. Так на заявление французского лидера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров советует политикам Европы «употребить голову» на более безопасные мысли
  • РИА Новости

Макрон допустил, что страны Запада могут отправить войска на Украину. Комментируя его заявление, Лавров отметил, что такие мысли представляют опасность для Европы.

«Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны всё-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли», — заявил он на пресс-конференции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и страны ЕС не будут отправлять сухопутные войска на Украину.

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