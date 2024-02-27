Шольц: НАТО и страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс и страны Европейского союза не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину для участия в боевых действиях.

«На украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле после этого напомнили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.