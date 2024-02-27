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Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину, слова главы военного блока приводит Associated Press.

«Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения войск НАТО на Украине нет», — сказал Столтенберг.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле после этого напомнили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.

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