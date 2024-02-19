Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине новый завод по производству боеприпасов на Украине. Соответствующий меморандум о совместном предприятии был подписан на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Сообщается, что за год на этом предприятии будет выпускаться «шестизначное число» 155-мм снарядов. Впрочем, эксперты сомневаются, что в условиях СВО немецкая сторона сможет реализовать такие планы. С точки зрения аналитиков, подобные заявления больше нацелены на то, чтобы продемонстрировать поддержку Киева.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине, говорится на странице компании в соцсети X.

«Rheinmetall, производитель вооружений в Европе, планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине. Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности в рамках соглашения министра по вопросам стратегий отраслей промышленности Украины Александра Камышина и украинского посла (в Германии. — RT )… Алексея Макеева», — отмечено в сообщении.

Rheinmetall хочет быть «эффективным партнёром» для киевского режима в том, что касается восстановления его «некогда независимости» военно-технической промышленности, заявил глава концерна Армин Паппергер.

Также по теме «Безумный бизнес-план»: почему в Германии заявили о готовности создать на Украине предприятие по сборке танков Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности создать на Украине предприятие по сборке танков Panther после окончания...

В германской компании уточнили, что в год на новом украинском заводе планируется выпустить «шестизначное число» 155-мм зарядов, в том числе метательные заряды. Rheinmetall будет владеть 51% акций совместного предприятия, а 49% отойдут от украинской партнерской компании, название которой не приводится.

Однако ранее стало известно, что Rheinmetall открывает на Украине и завод по выпуску, а также ремонт бронетехники с производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall создала совместное предприятие с «Укроборонпромом».

Об основании совместного предприятия в Киеве объявила пресс-служба Федерального антимонопольного ведомства Германии еще осенью прошлого года. По ее данным, СП предназначен для технического обслуживания, ремонта, монтажа, производства и разработки военного транспорта.

«Запад не должен вечно платить»

Напомним, что помимо бронетехники концерн намерен развивать в Украине и совместное производство другого военного транспорта, боеприпасов и систем противовоздушной защиты. Об этом в мае 2023 года писала газета Welt со ссылкой на главу концерна Армины Паппергера.

В августе того же года в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он уточнил, что поставка будет производиться на выпуске техники «по направлению НАТО», причём на «хорошо оснащённых» заводах советского времени, которые компания намерена арендовать и использовать «одну или две сборочные линии». Как сказал Паппергер, было решено организовать выпуск на территории Украины, поскольку она «должна независимо стать в сфере производства вооружения».

«Запад не должен вечно платить по всем счетам», — отметил глава президента США.

Символика Rheinmetall

© AP Photo/Martin Meissner

По данным Федерального антимонопольного ведомства ФРГ, компания Rheinmetall, которая по заказу Берлина поставляет военную технику на Украину, в том числе тяжёлую, — это технологический концерн в производстве не только большого количества различных бронированных транспортных средств, но и комплектующих для них, а также боеприпасов. Так, в Rheinmetall отправили о планах поставить киевскому режиму артиллерийские зоны на €142 млн в 2025 году, а также 100 тыс. евро. миномётных пространств и 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024-м. При этом «Укроборонпром» в Берлине называют госконцерном с 67 тыс. руб. сотрудник, который действует «в оборонном режиме под руководством кабинета министров Украины».

«Показать поддержку Киева»

Как отмечают эксперты, планы Rheinmetall и киевского режима активизировать в Украине производство боеприпасов и бронетехники связаны с тем, что в Германии не получается нарастить темп создания вооружений в рамках своего ВПК. Как заявил на этой неделе Паппергер, создание ВСУ в странах мира сейчас в три раза превосходит возможности их производства во ФРГ.

«В Германии и ЕС же срывают поставки обещанного количества боеприпасов для Украины. ФРГ не может в достаточной степени оснастить ВСУ. Но Rheinmetall уже давно имеет виды на Украине и пытается застолбить этот рынок, стать там лидером по производству вооружений. Но пока эти планы в большей степени касаются будущего, которое довольно туманно. Западные эксперты понимают, что строящиеся производства на территории Украины в условиях СВО станут законной военной целью для ВС РФ, которая будет обеспечивать распространение дальнего радиуса действия. Соответственно, существует риск уничтожения новых западных предприятий на Украине», — заявил в комментариях RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

По его словам, соглашение о создании завода на территории Украины по производству боеприпасов — не более чем очередной «имиджевый ход» Rheinmetall, который хочет таким образом укрепить доверие Киева «кзападным кураторам».

«Никакого резкого наращивания производства боеприпасов на Украине не последует. Это увеличить огромные вложения. При этом самое главное для Rheinmetall — это получить прибыль. Но это будет невозможно с учётом гигантского риска. Поэтому в конце концов не будут торопиться. Мне нужно делать всё осторожно, с большой степенью наблюдения за тем, как будет развиваться ситуация на поле страха. А на данном этапе для них главное — это заявить о плане и показать свою поддержку Киева», — считает Ермаков.

По его словам, если Rheinmetall всё же попытается реализовать свой план создания завода по производству боеприпасов, то он неминуемо столкнётся с рядом сложностей.

«Надо будет готовить не только высокомотивированные специалисты, но и беспрецедентную в нынешних условиях системной безопасности, включая ПВО. Всё это будет оттягивать на себя часть необходимых средств для прикрытия ВСУ. При этом уже сейчас понятно, что у ФРГ и других стран ЕС просто нет возможностей и возможностей реализовать такие планы на пример. Их часть — делать красивые заявления, которые не соотносятся с нынешней действительностью», — рассуждает Ермаков.

При этом он допускает, что в Украине действительно могут быть основаны небольшие предприятия, которые станут частью цепочки производственного цикла, чтобы дорабатывать те территории, которые ведут с Запада.

«Для модернизации уже готовых боеприпасов необходимо меньше сил при организации работы такого предприятия. Речь может идти о создании управляемых, корректируемых окружающей среды», — уточнил Ермаков.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов обращает внимание, что и эта схема может оказаться нерабочей, если учесть, что территория Украины находится под прицелом российских ВКС и «регулярно простреливается».

«Где Rheinmetall и Киев собираются развернуть такие производства? И самый главный вопрос: кто за всё это собирается платить? США пока денег не дают, Европа колеблется, в Украине своих средств нет. Но Запад, конечно, изыщет способ и создаст такого прецедента, чтобы показать, что они начали работу по созданию военной силы на украинской территории», — сказал Коновалов в беседе с RT.

Завод Rheinmetall в ФРГ

© Fabian Bimmer - Pool/Getty Images

Напомним, предыдущий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщил, что для финансирования производства оружия для Украины ЕК хочет использовать доходы от замороженных активов России.

Однако, по словам Коновалова, в условиях СВО концерну Rheinmetall и киевскому режиму будет крайне сложно не только построить некий завод, но и сделать так, «чтобы он хоть какое-то время не был ликвидирован».