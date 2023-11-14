ФРГ намерена поставить Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024 году

Пять танковых тягачей, 25 танков Leopard 1A5 и два тренажёра вождения планирует поставить Украине в 2024 году германский оборонный концерн Rheinmetall. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

В сообщении также указывается, что речь идёт о восстановленных танках Leopard 1A5. Их ремонтом занимаются на предприятиях Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе.

Заказ финансируется правительством Германии, его сумма составляет десятки миллионов евро.

Ранее американские чиновники предупредили о масштабных сокращениях в госорганах Украины, которые могут произойти в случае прекращения помощи со стороны США.