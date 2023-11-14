ФРГ намерена поставить Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024 году
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В сообщении также указывается, что речь идёт о восстановленных танках Leopard 1A5. Их ремонтом занимаются на предприятиях Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе.
Заказ финансируется правительством Германии, его сумма составляет десятки миллионов евро.
Ранее американские чиновники предупредили о масштабных сокращениях в госорганах Украины, которые могут произойти в случае прекращения помощи со стороны США.