Американские чиновники предупредили о масштабных сокращениях в государственных органах Украины в случае прекращения подпитки Киева дополнительной финансовой помощи со стороны Соединённых Штатов.

Как пишет газета The Washington Post, украинские власти полностью положились на финансирование США, чтобы поддерживать работоспособность своего государственного аппарата.

«Украину ожидает огромный дефицит бюджета в размере $35 млрд в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта другим её основным спонсором — ЕС... Неспособность предоставить дополнительную экономическую помощь со стороны США Украине, вероятно, вынудит страну сократить огромное количество государственных служащих и служб», — отмечает издание, ссылаясь на американских чиновников.

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко заявлял, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он отмечал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.