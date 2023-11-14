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WP: без помощи США украинские госорганы ждут масштабные сокращения

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Американские чиновники предупредили о масштабных сокращениях в государственных органах Украины в случае прекращения подпитки Киева дополнительной финансовой помощи со стороны Соединённых Штатов.
WP: без помощи США украинские госорганы ждут масштабные сокращения
  • Gettyimages.ru
  • © Ihor_Tailwind

Как пишет газета The Washington Post, украинские власти полностью положились на финансирование США, чтобы поддерживать работоспособность своего государственного аппарата.

«Украину ожидает огромный дефицит бюджета в размере $35 млрд в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта другим её основным спонсором — ЕС... Неспособность предоставить дополнительную экономическую помощь со стороны США Украине, вероятно, вынудит страну сократить огромное количество государственных служащих и служб», — отмечает издание, ссылаясь на американских чиновников.

В сентябре глава украинского Минфина Cергей Марченко заявлял, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он отмечал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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