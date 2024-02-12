Rheinmetall: потребности ВСУ в снарядах втрое превышают возможности Германии

Потребности Украины в снарядах сейчас в три раза превосходят возможности их производства в Германии, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Как пишет немецкий таблоид Bild, канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус побывали на церемонии закладки нового оружейного завода Rheinmetall в Унтерлюссе на севере ФРГ. На заводе планируется производить до 200 тыс. снарядов в год, в том числе для САУ, которые были переданы украинской армии.

По словам Паппергера, Украине нужно более 2 млн снарядов в год, тогда как к 2025 году Германия хочет производить до 700 тыс. снарядов в год. По оценкам главы компании, на восполнение запасов снарядов в европейской стране уйдёт 10—15 лет.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее сообщил, что в 2024 году Берлин передаст Киеву 200 тыс. артиллерийских снарядов.