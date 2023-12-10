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Генинспектор бундесвера: ФРГ поставит Украине 200 тысяч снарядов в 2024 году

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Власти Германии продолжат оказывать помощь Украине. Как рассказал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, в 2024 году Берлин передаст Киеву 200 тыс. артиллерийских снарядов.
Генинспектор бундесвера: ФРГ поставит Украине 200 тысяч снарядов в 2024 году
  • РИА Новости

Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что помощь Украине Германия будет оказывать вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов. Производство сейчас увеличивается», — отметил он.

Ранее Бройер заявил, что условий для полномасштабного наступления Вооружённых сил Украины ещё не было.

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