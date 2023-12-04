Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине артснаряды на €142 млн в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Rheinmetall получил большой заказ на изготовление десятков тысяч артснарядов для украинской армии.

«Их доставят в 2025 году», — заявили в концерне.

Ранее сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об образовании совместного предприятия «Укроборонпрома» и немецкого концерна Rheinmetall.