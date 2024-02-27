Снарядный голод: Эстония призывает передать все арсеналы вооружений на нужды Украины

В Минобороны Эстонии призвали забрать «всё оружие из запасов» для отправки на Украину. В то же время Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для ВСУ, и закупает их по всему миру, сообщили в оборонном ведомстве ФРГ. По его данным, наблюдается дефицит артиллерийских и зенитных боеприпасов, и Берлин вынужден изо дня в день придумывать новые способы, чтобы получить снаряды для киевского режима. По мнению экспертов, Таллин понимает неспособность Европы обеспечить Киев необходимыми вооружениями. При этом предлагаемый Эстонией план не вполне реалистичен, поскольку «вычистка всех арсеналов» потребует решений на уровне отдельных государств, не все из которых согласны передавать свои оружейные запасы Киеву, отметили аналитики.

В Минобороны Эстонии предложили забрать всё оружие «из запасов каждой страны» и отдать ВСУ. Об этом заявил глава оборонного ведомства балтийской республики Ханно Певкур в интервью газете The Guardian.

«Главнейший приоритет — принять решение, чтобы для отправки на Украину из запасов каждой страны было взято всё что можно», — сказал он.

Как отмечают журналисты The Guardian, Европа пытается найти возможности для увеличения объёмов производства боеприпасов «на фоне их серьёзной нехватки на Украине и растущей неопределённости в вопросе дальнейшей поддержки со стороны США».

Издание также приводит комментарий бывшего заместителя помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО Джима Таунсенда, который сейчас занимает пост старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности. Он считает, что на Западе существуют проблемы с наращиванием объёмов производства вооружений для Украины.

Также по теме Коллективная ответственность: зачем на Западе создают несколько коалиций для снабжения ВСУ Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 19-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн» сообщил, что западная коалиция...

«Если говорить о Европе, (объёмы. — RT) промышленности слишком малы. У США проблема та же: промышленность не смогла бы обеспечить масштабное производство всего необходимого (Киеву. — RT) даже при наличии средств и политической воли, так что на передачу некоторых средств могут уйти годы», — отметил Таунсенд.

Хотя страны НАТО поставляют Украине «всё больше боеприпасов», это не удаётся осуществить в те сроки и в том объёме, «на которые многие рассчитывали», говорится в материале The Guardian.

В то же время ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для ВСУ, и закупает их по всему миру, приводит издание Der Spiegel сообщение начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фройдинга. По его словам, наблюдается дефицит артиллерийских и зенитных боеприпасов. В материале газеты также отмечается, что германское оборонное ведомство вынуждено изо дня в день придумывать новые способы, чтобы получить снаряды для киевского режима, которые сейчас в дефиците.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен передать Киеву всё имеющееся оружие и технику, поскольку «те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны». По его словам, эта техника станет «металлоломом», который европейским странам станет «абсолютно не нужен, так как будет совсем другая война».

Производственные сложности

Напомним, в середине января украинский секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев крайне встревожен тем, что Европейский союз так и не смог поставить на Украину обещанный 1 млн снарядов для артиллерии.

В свою очередь, в том же месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Zeit назвал недостаточной помощь Украине со стороны ЕС. По его словам, он проводит с европейскими коллегами переговоры, во время которых просит их прилагать больше усилий для обеспечения нужд киевского режима.

Уничтоженная техника ВСУ

© Иван Родионов

Позднее, в феврале, представитель Минобороны Германии Арне Коллатц признал, что ФРГ достигла пределов в производстве и поставке боеприпасов для ВСУ. Так он ответил на вопрос о вероятности того, что правительство Германии сможет подписать ряд соглашений с немецкой оборонной промышленностью для увеличения поставок снарядов киевскому режиму.

Как сообщила в том же месяце газета Politico со ссылкой на источники, не прошла и инициатива ЕС о закупке снарядов для Украины вне блока в качестве чрезвычайной помощи, поскольку Франция, Греция и Кипр «выступили против этих усилий» и блокировали данное решение.

При этом европейским странам нужно удвоить военную помощь ВСУ из-за США, если последние откажутся от финансовой поддержки Украины, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на руководителя группы по отслеживанию поддержки Украины в Кильском институте мировой экономики Кристофа Требеша.

«Недостача оружия по многим категориям»

Как отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, заявления эстонского министра обороны Певкура являются проявлением «типичного случая эстонской истерики», которая, впрочем, на этот раз небезосновательна.

«Когда глава оборонного ведомства Эстонии говорит забрать оружие у всех и передать Украине, он в первую очередь имеет в виду всех членов НАТО, невзирая на национальные позиции отдельных государств. Страны ЕС, судя по его позиции, должны вложиться и отдать все свои запасы на то, чтобы продлить украинский конфликт. В то время как сама Эстония и другие прибалтийские страны, которые больше всего визжат, вообще практически никакого оружия не имеют. Таллин кричит, понимая неспособность Европы обеспечить Киев необходимыми вооружениями», — пояснила эксперт в комментарии RT.

Также по теме «Армия колониального типа»: почему в ЕС призвали рассматривать Украину как часть европейского военного потенциала Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать армию и военную промышленность Украины как часть военных возможностей Евросоюза....

Однако такой сценарий не вполне реалистичен, поскольку «вычистка всех арсеналов потребует законодательного решения» на уровне отдельных государств, которые не все согласны передавать свои оружейные запасы Киеву, отметила Федосова.

«Это не решается просто установкой Евросоюза. Да, есть Европейский фонда мира для Украины, который перераспределяет средства, и через этот механизм можно было оплатить конкретные поставки, но некоторые страны вообще не готовы в частном порядке идти на какое бы то ни было содействие ВСУ. Например, Венгрия и Словакия не будут этим заниматься, они ограничили своё участие гуманитарными линиями», — сказала она.

В то же время союзники НАТО также неспособны в полной мере удовлетворить растущие потребности ВСУ в снарядах, констатировала эксперт.

«США пытались подтянуть вооружения из Австралии, Южной Кореи, Японии, но нужно понимать, что это небольшие поставки. Европейские же запасы техники и вооружений стремительно истощаются. Недостача оружия наблюдается уже по многим категориям», — заметила Федосова.

Как считает аналитик, одна из причин неспособности Запада перевести свою экономику на военные рельсы заключается в том, что представители ВПК этих стран опасаются высоких экономических рисков, связанных с производством значительных партий оружия и снарядов для Украины.

«Производственные линии не так-то уж и просто запустить. Чтобы начать широкомасштабный выпуск оружия, нужно иметь значительный объём заказов на будущее. Выпуск маленьких партий невыгоден. Кроме того, никто не уверен, что Украина потом не «схлопнется», оставив заводы без рынка сбыта. Американские корпорации и ВПК имеют здесь очевидно большее влияние, но и они, как мы видим, не готовы в таком объёме производить военную технику и боеприпасы», — пояснила она.

Боеприпасы НАТО

AP

© Efrem Lukatsky

Как напомнила Федосова, на текущий момент Соединённые Штаты почти полностью переложили бремя передачи боеприпасов Киеву на плечи Европы.

«При этом сами европейцы боятся остаться голыми, если в конце этого года к власти в США придёт Дональд Трамп, который может и вовсе перекрыть кран помощи Киеву», — заявила Федосова.

В свою очередь, профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев пояснил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов из-за «резкого и вынужденного» перехода от снарядов калибра советского образца «к натовскому».

«Калибр 152 мм советского стандарта абсолютно не подходит к натовским орудиям, и Украина уже давно воюет в основном натовским калибром 155 мм, поскольку орудия советского образца практически все вышли из строя у ВСУ. Основные запасы натовских боеприпасов сосредоточены в трёх странах: Южная Корея, Израиль, где располагаются американские склады, а также Индия. Но тут возникает ещё одна проблема — это особенность натовского вооружения, когда даже снаряды одного калибра, но из разных систем, не являются взаимозаменяемыми», — отметил Евстафьев.

По его словам, киевский режим «в истерике» и требует от американцев «заведомо невозможного» — по сути, окончательно «раздеть своих союзников». В Европе и на Западе сейчас «скребут по сусекам», чтобы найти оружие и боеприпасы для Украины, заметил Евстафьев.