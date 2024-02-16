Politico: ряд стран блокировали решение ЕС о закупке снарядов Украине вне блока
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Как говорится в материале, на текущей неделе в ходе заседания комитета по политике и безопасности ЕС некоторые страны предложили позволить использовать европейские средства для покупки снарядов, произведённых не в ЕС, для ВСУ в качестве чрезвычайной помощи.
«Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий», — говорится в публикации.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.