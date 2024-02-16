Politico: ряд стран блокировали решение ЕС о закупке снарядов Украине вне блока

Некоторые европейские страны блокировали инициативу Европейского союза использовать средства ЕС для покупки снарядов для Вооружённых сил Украины за пределами объединения.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, на текущей неделе в ходе заседания комитета по политике и безопасности ЕС некоторые страны предложили позволить использовать европейские средства для покупки снарядов, произведённых не в ЕС, для ВСУ в качестве чрезвычайной помощи.

«Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий», — говорится в публикации.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.