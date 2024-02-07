Боррель поддержал идею производства боеприпасов на территории Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.

Об этом еврочиновник сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Борреля, к концу 2024 года ЕС намерен передать Украине более 1 млн снарядов. Он уточнил, что поставка включает в себя как безвозмездную передачу, так и экспорт на коммерческой основе.

«И вы правы, мы должны подумать над сотрудничеством европейской индустрии и украинской индустрии, чтобы наладить у вас производство боеприпасов», — цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее главы стран и правительств государств — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.