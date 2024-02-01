Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине

Главы стран и правительств государств — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Евросовет также подчёркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учётом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов», — говорится в документе.

Также Евросовет призвал страны активизировать усилия по перенаправлению существующих заказов Украине и размещению новых.

Ранее страны ЕС договорились по итогам саммита предоставить украинским властям финансовую помощь, но при условии соблюдения Украиной демократических норм и верховенства права.