Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине
- AP
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Об этом говорится в итоговой декларации саммита.
«Евросовет также подчёркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учётом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов», — говорится в документе.
Также Евросовет призвал страны активизировать усилия по перенаправлению существующих заказов Украине и размещению новых.
Ранее страны ЕС договорились по итогам саммита предоставить украинским властям финансовую помощь, но при условии соблюдения Украиной демократических норм и верховенства права.