ЕС даст Украине деньги при соблюдении демократических норм и верховенства права

Страны ЕС договорились по итогам саммита предоставить украинским властям финансовую помощь, но при условии соблюдения Украиной демократических норм и верховенства права.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Предусловием для поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — говорится в документе.

Также отмечается, что Еврокомиссия и Украина должны принять меры для защиты финансовых интересов ЕС и, в частности, пресекать коррупцию, мошенничество и другие нарушения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.