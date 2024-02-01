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ЕС даст Украине деньги при соблюдении демократических норм и верховенства права

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Страны ЕС договорились по итогам саммита предоставить украинским властям финансовую помощь, но при условии соблюдения Украиной демократических норм и верховенства права.
ЕС даст Украине деньги при соблюдении демократических норм и верховенства права
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится в итоговой декларации саммита.

«Предусловием для поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — говорится в документе.

Также отмечается, что Еврокомиссия и Украина должны принять меры для защиты финансовых интересов ЕС и, в частности, пресекать коррупцию, мошенничество и другие нарушения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.

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