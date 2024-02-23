«У нас нет выбора»: почему в Киеве заявили о вероятном расширении мобилизации

Киеву придётся мобилизовать больше людей в случае снижения военной помощи со стороны США, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он добавил, что продолжение мобилизации является безальтернативным вариантом, поскольку ВСУ испытывают нехватку личного состава. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки на Украине резонансного законопроекта о мобилизации. По словам аналитиков, Киев медлит с принятием этого документа, так как опасается роста протестных настроений в обществе.

Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если США прекратят оказывать военную помощь Киеву или снизят её объёмы, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Если будет меньше помощь (от США. — RT), нам нужно будет больше мобилизовать людей. Если помощь больше, тогда коэффициент вооружённости растёт. Тогда нам нужно меньше людей. Потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием и вам не нужно столько людей», — сказал политик.

Напомним, конгресс США уже несколько месяцев не может утвердить дополнительное выделение средств на финансирование Украины. Киев неоднократно призывал Вашингтон решить этот вопрос как можно скорее. На прошедшей в феврале конференции по безопасности в Мюнхене Владимир Зеленский даже заявил, что Украина перестанет считать США стратегическим союзником, если конгресс не выделит деньги для ВСУ.

Арахамия также назвал продолжение мобилизации неизбежным для Киева, поскольку ВСУ испытывают нехватку личного состава.

«Я считаю, что вообще у нас нет выбора: надо мобилизовать, не надо. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект до 40%. То есть мы можем не делать вообще мобилизацию, тогда может прорваться фронт, и, хоть миллион людей потом пошлите, уже будет поздно», — отметил политик.

Кроме того, по его словам, в стране будут изменены налоги для финансирования подготовки и экипирования мобилизованных.

Давид Арахамия

AFP

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Аналитики отмечают, что некомплект личного состава ВСУ, о котором сказал Арахамия, прежде всего вызван высокими потерями на фронте.

«Но это не единственная причина и не единственная проблема. Головной болью для Киева стало также бегство граждан мужского пола призывного возраста за границу. Причём оно началось очень давно, задолго до СВО», — сказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

При этом он полагает, что слова Арахамии о необходимости расширения призыва в случае отказа США продолжать оказывать помощь свидетельствуют о том, что ВСУ при таком развитии событий будут «затыкать дыры» на фронте живой силой.

«Это попытка изменить положение на фронте за счёт тотальной мобилизации — и мужчин, и женщин. И я не стал бы исключать вариант, при котором рано или поздно Киев по примеру фашистской Германии дойдёт до призыва несовершеннолетних», — добавил политолог.

Ужесточение мобилизации

Стоит отметить, что заявления Арахамии прозвучали на фоне продолжающихся на Украине споров вокруг нового закона об ужесточении мобилизации. Первоначальную версию этого документа правительство внесло на рассмотрение парламента в конце декабря 2023-го. Тогда же Зеленский сообщил, что руководство ВСУ запросило мобилизацию дополнительно 500 тыс. человек.

В документе кабмина предлагалось, в частности, упразднить срочную службу с увольнением всех срочников в запас — вместо неё должна быть введена общевойсковая подготовка при всех учебных заведениях длительностью до трёх месяцев. Максимальный призывной возраст планировалось снизить с 27 до 25 лет. Также документ отменял отсрочки для инвалидов III группы, позволял рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну.

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Законопроект вызвал критику в Верховной раде и обществе. СМИ сообщали о наличии разногласий по этому поводу между Зеленским и тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным.

В результате правительству пришлось отозвать законопроект. В конце января кабмин направил в парламент его обновлённый вариант, который 7 февраля прошёл первое чтение. Как сообщил 21 февраля депутат Рады Алексей Гончаренко, второе чтение намечено на 6 марта.

В законопроекте сохранились многие меры, фигурировавшие в первоначальном варианте. В частности, документ по-прежнему предусматривает введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов. Любые консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учётных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев.

Также отменяется отсрочка от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. Помимо этого, граждан Украины обяжут предъявлять военный билет по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских. В случае отказа нарушителей будут доставлять в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК в течение десяти дней с момента получения повестки, ожидают различные финансовые санкции. Например, суд может арестовать их банковские счета и ограничить право на вождение автомобиля. В дополнение к этому военное командование может временно ограничивать выезд граждан из страны.

Авторы законопроекта также предлагают разрешить мобилизацию осуждённых. Министр юстиции Денис Малюська уже сообщил, что тысячи граждан Украины, имеющих судимость, якобы выразили желание присоединиться к ВСУ. По его словам, сейчас можно мобилизовать по меньшей мере 50 тыс. человек с судимостью.

«Террор на улицах»

Пока власти Украины разрабатывают новый закон о мобилизации, в стране продолжается пополнение ВСУ в соответствии с уже действующим законодательством. Этот процесс не останавливался с 2022 года. В его рамках представители ТЦК развернули настоящую охоту на военнообязанных. Повестки вручаются на улицах, в транспорте и других публичных местах.

Протестующие держат плакаты с надписями «Мой муж и отец дали время другим подготовиться. Время менять первых», «Сроки демобилизации важны для всех: для тех, кто воюет, для тех, кто будет воевать, и для тех, кто ждёт» и другие во время митинга в Киеве в январе

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Нередко при этом сотрудники ТЦК нарушают нормы законодательства вплоть до избиения военнообязанных. Подобную практику называют террором даже в парламенте. В частности, депутат Рады Егор Чернев отметил, что методы работы ТЦК вредят самой идее мобилизации.

«Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и взорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем», — сказал он.

В СМИ и социальных сетях всё чаще появляются видео, на которых население оказывает сопротивление сотрудникам ТЦК. По мнению аналитиков, подобные случаи рано или поздно могут вылиться в масштабный социальный протест.

«Полагаю, что случаи коллективного сопротивления будут отмечаться всё чаще, движение будет расширяться. Прежде всего это будет происходить в провинции, где преобладает сельское население. Там будет нарастать сопротивление по той простой причине, что они меньше связаны какими-то политическими обязательствами и больше заинтересованы в нормальном благосостоянии, в привычной хозяйственной и социальной деятельности», — заявил в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он полагает, что Киев до сих пор медлит с принятием нового закона о мобилизации, опасаясь именно протестов.

«У киевского режима есть серьёзные основания опасаться революционных всплесков. Ведь на местах многие не согласны с планами властей, поэтому в регионах не исключена острая реакция населения на новый законопроект», — резюмировал специалист.