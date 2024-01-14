В новом украинском законопроекте о мобилизации может быть предусмотрен отказ от предоставления отсрочки по группам инвалидности, заявила депутат Верховной рады Елена Мошенец. По её словам, есть заболевания, с которыми «можно выполнять определённые обязанности». Ранее в Раде признали, что многих украинских новобранцев отправили на фронт без существенной подготовки. Эксперты отмечают приверженность Киева идее «утилизации» собственных граждан, а также ультимативную неготовность режима Зеленского идти на диалог с Россией.

Депутат Верховной рады Елена Мошенец заявила, что в готовящемся законопроекте о мобилизации на Украине могут отказаться от практики предоставления отсрочки по группам инвалидности. По её словам, вместо этого один из вариантов документа предполагает введение отсрочек по конкретным болезням.

По словам парламентария, это коснётся не только военнообязанных, но и членов их семей. Она отметила, что в III группу инвалидности входят разные заболевания.

«Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определённые обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулёз, о котором много говорилось, например», — цитирует её издание «СТРАНА.ua».

В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. Документ вызвал широкий общественный резонанс на фоне предлагаемых в нём изменений, направленных на привлечение большего числа украинцев к военной службе во время мобилизации.

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Этого предлагается достигнуть, в частности, за счёт снижения предельного возраста пребывания в статусе призывника с 27 до 25 лет, внедрения электронного реестра, позволяющего ограничить уклонистов в правах, и ряда других мер.

На днях украинские СМИ сообщили, что в рамках нового закона депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации. «Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймёт», — цитирует «РБК-Украина» одного из депутатов от «Слуги народа». В свою очередь, обозреватели отмечают, что это исключительно популистский ход, который также можно будет использовать для давления на оппозицию.

Напомним, что всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Впоследствии был расширен перечень категорий граждан, годных к мобилизации, и пересмотрен список медицинских противопоказаний к военной службе.

В Киеве связывали эти решения с «изменениями в мировой практике», которые позволяют более чётко определять людей, не имеющих болезненных проявлений и способных выполнять воинский долг.

Между тем глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на днях заявил, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям.

По его словам, он знаком со многими случаями, когда мобилизованные украинцы оказывались на передовой, после чего выяснялось, что в ходе подготовки они «одну гранату кинули или постреляли два рожка и больше не имеют никаких навыков».

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Арахамия отметил, что в новом документе о мобилизации присутствует положение о необходимости обязательного курса подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь».

В свою очередь, представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что всё больше граждан страны пытаются выехать за границу по поддельным документам.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — приводит его слова РИА Новости.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT выразил мнение, что пересмотр формулировок в документах, регламентирующих мобилизацию на Украине, не меняет принятой Киевом идеи «утилизации» населения. Как отметил эксперт, украинские власти стремятся привлечь к участию в боевых действиях максимальную долю населения страны.

«Скоро попасть в категорию «не годен» будет практически невозможно. Потому что они считают, что любой человек может выполнять ту или иную работу в интересах ВСУ... Взялись за женщин. Тем, кто контролирует Украину, столько населения не надо... Они и от пенсионеров откажутся», — подчеркнул Дудчак.

Политолог Евгений Михайлов добавил, что власти Украины уходят от любых возможностей достигнуть договорённости с Россией и намереваются вести войну до последнего украинца. Эксперт обратил внимание на недавний визит британского премьера Риши Сунака, отметив, что именно Лондон и некоторые другие игроки заинтересованы в том, чтобы на Украине происходила мобилизация даже инвалидов.

«Я думаю, закон о мобилизации если и будет пересмотрен, то сильно не повлияет на желание Зеленского набрать 500 тыс. человек именно на территории Украины. Будут набраны женщины, старики, юноши», — сказал Михайлов.

По его словам, пока у власти находится режим Зеленского, Украина будет вести войну, а Британия будет его в этом поддерживать.