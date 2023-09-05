На Украине изменили перечень болезней для оценки пригодности к военной службе или службе в резерве.

Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений», — пояснил представитель командования Медицинских сил ВСУ Дмитрий Мирошниченко.

Отмечается, что военные с определёнными заболеваниями не могут проходить службу в морской пехоте и ряде других спецподразделений, но при этом способны выполнять задачи в составе подразделений обеспечения.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.

По данным ТАСС, власти собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.