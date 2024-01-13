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Мирошник: Зеленский четыре раза избегал военного призыва по повесткам

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Владимир Зеленский четыре раза получал повестки в украинский военкомат и не приходил по ним. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: Зеленский четыре раза избегал военного призыва по повесткам
  • AP

В своём Telegram-канале он опубликовал скриншот из публикации соцсетей Минобороны Украины от 2019 года.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» — написал Мирошник.

Отмечается, что две повестки были направлены Зеленскому в 2014 и 2015 годах, однако он не прибывал по вызову в военный комиссариат.

Ранее в Киеве призвали украинцев готовиться к худшему из-за планов новой мобилизации.

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