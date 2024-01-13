Мирошник: Зеленский четыре раза избегал военного призыва по повесткам
- AP
В своём Telegram-канале он опубликовал скриншот из публикации соцсетей Минобороны Украины от 2019 года.
«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» — написал Мирошник.
Отмечается, что две повестки были направлены Зеленскому в 2014 и 2015 годах, однако он не прибывал по вызову в военный комиссариат.
Ранее в Киеве призвали украинцев готовиться к худшему из-за планов новой мобилизации.