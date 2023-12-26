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В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за планов новой мобилизации

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему из-за появления новостей о новой волне мобилизации на Украине.
В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за планов новой мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © olegda88

По его словам, сообщения о планах властей Украины мобилизовать ещё 450—500 тыс. военнообязанных стали для всех жителей страны «холодным душем».

«Мы должны готовиться к худшему варианту», — цитирует его «Укринформ».

Костенко также выступил за изменение информационной политики Украины, акцентировав внимание на обязанности граждан «защищать» страну.

«Никто этого не избежит», — сказал он.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.

При этом главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что командование украинской армии не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Зеленский.

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