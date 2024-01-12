В Киеве признали, что многие мобилизованные ВСУ попали на фронт без подготовки

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия признал, что многие мобилизованные украинцы были отправлены на передовую без должной подготовки.

В эфире телемарафона он рассказал, что правительство получает много историй, когда украинца мобилизовали, а, оказавшись на фронте, было понятно, что у мобилизованного нет никаких навыков.

«Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два «рожка» и больше не имеют никаких навыков», — приводит украинское издание «СТРАНА.ua» слова Арахамии.

Ранее разведчик штурмовой бригады ВСУ заявил, что Украина не сможет одержать победу из-за низкого уровня подготовки и плохой физической формы мобилизованных.