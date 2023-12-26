RT в Telegram
Подпишись

Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса

Короткая ссылка
Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Оладушек заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Украина не сможет одержать победу из-за низкого уровня подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

По его словам, украинские военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, за долгое время получившие несколько ранений, уже не могут выполнять задачи так, как раньше.

«Нам нужна молодёжь», — сказал разведчик.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украине придётся искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии.

Также полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что на Украине замедлился процесс мобилизации.

Кроме того, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что насильно отправленные в зону конфликта украинские военные отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить