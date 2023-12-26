Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Оладушек заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Украина не сможет одержать победу из-за низкого уровня подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

По его словам, украинские военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, за долгое время получившие несколько ранений, уже не могут выполнять задачи так, как раньше.

«Нам нужна молодёжь», — сказал разведчик.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украине придётся искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии.

Также полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что на Украине замедлился процесс мобилизации.

Кроме того, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что насильно отправленные в зону конфликта украинские военные отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.