Политолог Бортник: Украине придётся искать наёмников в Африке
По его словам, в странах Африки и Азии ВСУ смогут найти много солдат с богатым боевым опытом.
«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене», — сказал Бортник.
При этом он подчеркнул, что Киев сегодня должен серьёзно рассматривать расширение иностранного участия.
Ранее в Раду был внесён законопроект о мобилизации.
Позже стало известно, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснётся инвалидов III группы.