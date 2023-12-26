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Политолог Бортник: Украине придётся искать наёмников в Африке

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил в интервью YouTube-каналу Politeka, что Украине придётся искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии.

По его словам, в странах Африки и Азии ВСУ смогут найти много солдат с богатым боевым опытом.

«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене», — сказал Бортник.

При этом он подчеркнул, что Киев сегодня должен серьёзно рассматривать расширение иностранного участия.

Ранее в Раду был внесён законопроект о мобилизации.

Позже стало известно, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснётся инвалидов III группы.

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