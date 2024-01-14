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На Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации

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Украинский депутат Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации намерены отказаться от предоставления отсрочки по группам инвалидности.
На Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации
  • РИА Новости

В эфире телемарафона она рассказала, что новый законопроект предполагает отсрочку по конкретным болезням, а не по группам инвалидности. По её словам, это коснётся не только военнообязанных, но и членов их семей.

Мошенец напомнила, что третья группа инвалидности включает разные заболевания.

«Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определённые обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулёз, о котором много говорилось, например», — цитирует её украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее сообщалось, что в новом законопроекте могут снять бронь от мобилизации с украинских депутатов.

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