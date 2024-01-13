В новом законопроекте могут снять бронь от мобилизации с украинских депутатов

Бронь с украинских депутатов от мобилизации могут снять в рамках нового законопроекта.

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на СМИ.

Автор публикации назвал очевидным, что такой шаг со стороны правительства будет популистским ходом, чтобы сбить волну возмущения среди граждан по поводу законопроекта.

Подчёркивается, что, скорее всего, ключевых и важных депутатов мобилизовывать не станут.

«Зато эту норму, возможно, будут использовать для давления на оппозицию — выписывая особо неугодным нардепам повестки и отправляя их на фронт», — говорится в сообщении.

Ранее издание The Times писало, что число желающих бежать с Украины будет расти на фоне скорого принятия законопроекта о новых правилах мобилизации.